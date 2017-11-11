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Журналист: «Просто потерпите. Президент еще не набрался нужного опыта»

Журналист: «Просто потерпите. Президент еще не набрался нужного опыта»
В стране не все так плохо, и нужно потерпеть еще лет двадцать, когда президент РФ наберется опыта, поскольку за 18 лет правления он его не получил.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом в своем блоге пишет Саша Сотник, российский журналист. «Пусть потренируется еще лет 20. Ну, а если к тому времени исчезнет все – тогда и соберемся: голодные и злые. Сметем прежних и поставим новых. Без разрушений, потому что страшно. Не надо революций. От одного вида крови мы теряем сознание и мочимся в памперсы. Деды наши мочились, отцы увлажнялись, а с нас – вообще взять нечего, окромя мельдония», - отмечает Сотник.

Журналист приводит печальную статистику по России: за время правления Путина число миллиардеров увеличилось в 15 раз, при этом количество аварийного жилья возросло в два раза, военные расходы власти увеличили в три раза, а количество больничных коек сократили на 28 процентов. Сотник отмечает, что количество школ уменьшилось в РФ на 37 процентов с 2000 года, а больниц – ровно в два раза.
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