Российский журналист пояснил, для чего Путин добивался встречи с Трампом

Глава российского государства Владимир Путин добивался встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, так как ему необходим внутреннеполитический пиар. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое мнение в своей статье представил российский журналист Леонид Радзиховский.
«И для Москвы, и для Вашингтона эта встреча имеет значение только в качестве пиара и внутреннеполитического контекста. Но Трамп в ней не был заинтересован, если учитывать внутриполитические соображения, а российский президент хотел встретиться со своим американским коллегой, так как исходил из внутриполитических соображений и пиара», - отметил публицист.
По мнению Радзиховский, для Дональда Трампа эти переговоры с Путиным означали бы дополнительные обвинения в том, что он является русским агентом, так что это ему совершенно не нужно. Но для российского президента эта встреча означала бы лишнее подтверждение того, что весь мир, в частности, США, его признает и с ним считается. Из-за этого российский глава так хотел встретиться с Трампом. Но если официальной встречи не будет, можно говорить о значительной неудаче Путина», - добавил Радзиховский.