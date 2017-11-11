Кончаловский своеобразно прокомментировал скандалы из-за сексуальных домогательств

Андрон Кончаловский, российский режиссер, прокомментировал последние скандалы, связанные с сексуальными домогательствами.
Как передает replyua.net со ссылкой на Известия, режиссер пошутил о том, что пора женщинам всего мира подать в суд на мужчин, однако Кончаловский также отметил, что Россию эти секс-скандалы не коснутся. «Мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Лев Толстой сказал: «Барышни любят, когда их тискают». Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами. Эта глупость не может выйти даже за пределы Садового кольца (центр Москвы, - ред.)», - подчеркнул Кончаловский.
По его словам, вся эта история с домогательствами ему кажется несерьезной, поскольку в мире живут и мужчины, и женщины, и между ними есть отношения. Режиссер считает, что он живет в стране, где политическая корректность пока до абсурда не дошла. Он намекнул на западные страны, где людей уже не делят на женщин и мужчин, а называют их «личностями».