Пушков своеобразно прокомментировал провал встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин не провели отдельную встречу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, так как к ней не был готов американский лидер. Как передает replyua.net, соответствующий комментарий на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал главаа Комиссии Совета Российской Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости. Как выяснилось, Трамп оказался неготовым к переговорам— он связан по рукам и ногам», — сообщил он.
Следует напомнить, что накануне, 10 ноября, американский и российский президенты во Вьетнаме переглянулись в момент фотографирования участников. Трамп и Путин ограничились рукопожатием. Журналисты российского государственного информагентства ТАСС подготовили целый ролик о встрече, и отметил, что Трамп еще и коснулся плеча Путина. «Обменявшись репликами, Трамп стал для фотографирования с правой стороны от российского президента. Когда церемония завершилась, он слегка коснулся плеча российского лидера, когда все стали расходиться», — сообщило российское агентство.