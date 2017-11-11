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Война в Сирии: смертник подорвал колонну с солдатами РФ, - блогер

Война в Сирии: смертник подорвал колонну с солдатами РФ, - блогерВ Сирии возле российской базы Хмеймим смертник совершил подрыв военной колонны. В результате были уничтожены несколько машин БТР, а также солдаты российской и сирийской армий, сообщает replyua.net, ссылаясь на сообщение российского блогера Эль Мюрид.

Ссылаясь на ресурсы сирийских террористов блогер подчеркнул: «Только что боевики сообщили о подрыве КПП позле российской базы Хмеймим. В результате погибли военные». Немного позже он подчеркнул: «В настоящее время нет официальной информации по диверсии на российском КПП вблизи Хмеймима, вероятно, что и не будет. Война секретная, потери тоже секретные. По обновленной информации можно узнать, что диверсию осуществила «бригада спецопераций». Однако кому принадлежит эта самая «бригада», пока что неизвестно. Вероятней всего, что речь идет о наших «умеренных партнерах». Кстати, Латакия, несмотря на убедительные и неуклонные победы над международным терроризмом, кишмя кишит этими «партнерами», так что трудно пока сказать, кто именно укомплектовал эту «бригаду спецопераций».

Также блогер отмечает: «Подрыв произошел рядом с небольшим местным аэропортом «Джабла». Примечательно, что сообщается даже о повреждении какого-то самолета, может быть, даже российского. С места диверсии в Интернете были опубликованы фотографии, где можно увидеть дым, кровь на земле, в общем, явно что-то здесь было. Взрыв произошел в момент, когда российская военная колонна переходила через КПП, так что может идти речь о целенаправленной диверсии против войск российской армии». Немного позже, со слов Эль Мюрид, стало известно, что ответственность на себя за атаку на российский военный конвой взяла «Хайят Тахрир аш-Шам». А еще позже он добавил, что «джихадисты заявили, что на пути следования российской военной колонны их ДРГ «Абдул Азиз аль-Махмуд» оставила заминированный автомобиль».

Война в Сирии: смертник подорвал колонну с солдатами РФ, - блогер

Война в Сирии: смертник подорвал колонну с солдатами РФ, - блогер

Война в Сирии: смертник подорвал колонну с солдатами РФ, - блогер

Война в Сирии: смертник подорвал колонну с солдатами РФ, - блогер

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