В России могут запретить американские СМИ

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, не исключил, что в ближайшее время в России могут запретить некоторые американские СМИ. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Россия 1, Жаров подчеркнул, что поправки в закон об иностранных агентах также подразумевают и полномочия по введению различных санкций и ограничений в отношении СМИ США.
«В отношении сайтов иностранных средств массовой информации, которые не зарегистрированы на территории РФ как СМИ, но которые распространяют публичную социально значимую информацию, эти меры также будут действовать», - заявил Жаров. По его словам, ограничения могут быть самыми разными – например, маркировка продукции, как иностранного агента, или же даже прекращение деятельности на территории России.
Напомним, что в РФ решились на такие меры после того, как США объявили иностранным агентом телеканал Russia Today. В РФ заявили, что действия США не останутся без ответа. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала, заявила, что RT был вынужден подчиниться требованиям американских властей и объявить себя иностранным агентом.