Писатель пояснил, почему Путин не хочет покидать должность президента

Владимиром Путиным движут уже не только амбиции – он хочет остаться в должности президента по причине того, что понимает, что в случае потери президентского кресла против него заведут уголовные дела.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое мнение высказал Виктор Шендерович, российский журналист и писатель. «Путин рассуждает практически. На его глазах были случаи Пиночета, был случай Милошевича. И он очень внимательно следит за всем диапазоном — от Милошевича до Каддафи. Весь диапазон обратной связи он знает, и он не хочет ничего из этого диапазона. И он прекрасно понимает, что никакие гарантии на втором шаге не работают!», - заявил писатель.
По его словам, Путин знает, что никто и никогда не даст ему никаких гарантий, поэтому в должности главы государства он хочет остаться пожизненно, чтобы не отвечать перед судом. Шендерович подчеркнул, что президент РФ никому из окружения не верит, и это правильно.