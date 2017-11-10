Блогер: це не просто провал – це чорний день для Путіна



За словами вченого та блогера Сергія Талка, сьогоднішній день явно не став вдалим для господаря Кремля, і для цього є ціла низка причин, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований на порталі «Обозреватель».



Так, Талк зауважує, що для Путіна день не вдався з самого ранку. Зокрема, спершу американці зауважили, що вони хочуть розмістити на Донбасі миротворчий контингент чисельністю в двадцять тисяч миротворців ООН. Варто розуміти, що двадцять тисяч займуть всю окуповану частину Донбасу, а не тільки лінію розмежування, як того хотіли у Кремлі. А потім стало відомо, що американці нарешті прийняли рішення з приводу летальної зброї для України – поставка буде, і вона включатиме, зокрема, і протитанкові ракетні комплекси. Талк нагадує, що на окупованій частині Донбасу є сімсот російських танків, і ця поставка – спеціально для них.



А на завершення дня кремлівський улюбленець, господар Білого Дому

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта За словами вченого та блогера Сергія Талка, сьогоднішній день явно не став вдалим для господаря Кремля, і для цього є ціла низка причин, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований на порталі «Обозреватель».Так, Талк зауважує, що для Путіна день не вдався з самого ранку. Зокрема, спершу американці зауважили, що вони хочуть розмістити на Донбасі миротворчий контингент чисельністю в двадцять тисяч миротворців ООН. Варто розуміти, що двадцять тисяч займуть всю окуповану частину Донбасу, а не тільки лінію розмежування, як того хотіли у Кремлі. А потім стало відомо, що американці нарешті прийняли рішення з приводу летальної зброї для України – поставка буде, і вона включатиме, зокрема, і протитанкові ракетні комплекси. Талк нагадує, що на окупованій частині Донбасу є сімсот російських танків, і ця поставка – спеціально для них.А на завершення дня кремлівський улюбленець, господар Білого Дому Дональд Трамп зауважив, що не планує зустрічі зі своїм російським колегою у В’єтнамі. Особливих пояснень з боку Вашингтону не було – Трамп просто не хоче витрачати свій час на «це». Тому неважливо який саме настрій у вас цього похмурого і холодного осіннього дня – подумайте про тих, у кого цей настрій глибоко в дупі, - наголошує Талк.