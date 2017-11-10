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Блогер: можна було б пожаліти росіян – аби вони не були вбивцями

Блогер: можна було б пожаліти росіян – аби вони не були вбивцями
За словами блогера Олексія Голобуцького, сьогодні російська пропаганда просто у захваті від того, що відбулась «епічна» подія – президент РФ Володимир Путін все-таки зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що переможні звіти русо-ЗМІ не можуть не тішити – кожне видання обговорює подію надзвичайної важливості: Путін і Трамп нарешті провели зустріч. Ну як зустріч: просто два лідери постояли поруч,одягнені в сині роби – а потім розійшлись в різні боки як в морі кораблі. Трамп дозволив собі те, що у кремлівських ЗМІ змалюють як ознаку близьких стосунків – поплескав Путіна по спині. Тим не менш, це ніяк не зменшує захвату на теренах РФ.

Кремлівські пропагандисти настільки радісні, що навіть не змогли сформувати для населення єдиний меседж: половина ЗМІ переконує, що «Путін і Трамп ще проведуть переговори десь в кулуарах», друга половина стверджує, що «американський президент зв’язаний по руках і ногах, тож він не має змоги дозволити собі спілкування з Путіним». Можна було б навіть пожаліти цих неповносправних бовдурів – якби вони не вбивали і не грабували, - зауважує блогер.
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