Журналист: «Это тот самый неловкий момент, когда осознаешь, что говорят о тебе»

Роман Цимбалюк, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что Совет Федерации России планирует потребовать объективной и непредвзятой информации от всех СМИ Украины, а в противном случае начнут объявлять всех русофобами, передает replyua.net.
«Лично я, несмотря на всю боль от российско-украинской войны, стараюсь оставаться непредвзятым. Называю аннексию Крыма - аннексией, а оккупацию Донбасса - оккупацией. А вот кто русофоб, ещё большой вопрос», - пишет Цимбалюк.
По его словам, в ОРДЛО геноцид русского народа был устроен именно Россией, причем под разговоры об украинском фашизме, из-за чего миллионы людей стали беженцами. «А если вспомнить мантру про «один народ», хочется орущим о русофобии посоветовать чаще внимательней рассматривать себя в зеркале», - добавил журналист и написал, что этот как раз тот случай, когда понимаешь, что говорят именно о тебе.