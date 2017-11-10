На украинском ТВ «засветился» политтехнолог, который работал на оккупантов

В прямом эфире одного из телеканалов Украины «засветился» политтехнолог Алексей Сытников, ранее сотрудничавший с крымскими оккупационными властями и работавший в команде так называемого «губернатора» Севастополя, представителя «Единой России» Дмитрия Овсянникова. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист Денис Казанский.
«Это надо было основать целое министерство информации с миллионными бюджетами, чтобы затем пускать в страну и показывать по телевидению российского политтехнолога из незаконно аннексированного Крыма - это так по-нашему!»,– написал Казанский. Он сопроводил свой пост фотографией Ситникова в офисе «Единой России» в оккупированном Крыму. Со слов журналиста, передача с участием политтехнолога в прямом эфире вышла вчера, 9 ноября.
«Я почему-то уверен, что на будущих выборах Ситников у нас еще успеет поработать. У него уже есть необходимый для этого опыт. Вполне вероятно, что и в этот раз он приехал не просто так. Ну а почему бы и нет. Тем более, что Служба безопасности Украины не против?», – добавил он.