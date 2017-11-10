Украинцы вспомнили все заявления Задорнова об Украине

10 ноября в России на 70-ом году жизни скончался Михаил Задорнов, известный писатель-сатирик. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, сатирик неоднократно пошучивал над украинцами.
В частности, в начале 2014 года, когда в Киеве происходил Майдан, Задорнов назвал «еврохохлами» тех, кто собрался в центре столицы, а также говорил, что вещами, произведенными в Украине, пользоваться невозможно. «Как Украина может быть колонией России, если она ничего не производит? У меня пенка украинская - ей даже бриться нельзя», - говорил сатирик. Также сегодня украинцы вспоминали заявления Задорнова в адрес Виталия Кличко, киевского мэра. В частности, сатирик отмечал, что Кличко сильно заблуждается, думая, что прилепит Украину к Евросоюзу. Задорнов называл столичного главу «симпатичным человеком» и «нашим богатырем».
«Псаки выдала точные причины падения Boeing – малайзийский Boeing, сказала она, упал, потому что был тяжелее воздуха», - говорил Задорнов во время своего выступления, и зал смеялся над этой шуткой.