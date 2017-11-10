Невзоров о Путине: «Он хамит другим президентам, потому что они все ущербные, дурак на дураке»



Владимир



Журналистка поинтересовалась, как Невзоров общался с Путиным, и почему президент РФ часто хамит главам других стран. «Во-первых, вы посмотрите на этих президентов: как им можно не хамить?! Дурак на дураке – ничего в этом удивительного нет. Вообще в президенты в основном попадают люди умственно ущербные, потому что всем остальным есть чем заняться, помимо исполнения президентских обязанностей», - заявил Невзоров. Также публицист рассказал, что во время общения с главой государства он понял, что Путин не собирается его вербовать или как-то давить.



«Первая игрушка, которую я помню, – это капсула, в которую запечатывался ключ, который нужно было получать у дежурного отдела по управлению КГБ. Поэтому тут меня удивить чем-нибудь трудно. Нет, он – очаровательный человек, весьма и весьма обаятельный», - добавил Невзоров.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Владимир Путин - обаятельный человек в плане личного общения, а лидерам других стран он хамит, потому как там дураке на дураке. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом в программе Алеси Бацман рассказал Александр Невзоров, российский журналист и публицист.Журналистка поинтересовалась, как Невзоров общался с Путиным, и почему президент РФ часто хамит главам других стран. «Во-первых, вы посмотрите на этих президентов: как им можно не хамить?! Дурак на дураке – ничего в этом удивительного нет. Вообще в президенты в основном попадают люди умственно ущербные, потому что всем остальным есть чем заняться, помимо исполнения президентских обязанностей», - заявил Невзоров. Также публицист рассказал, что во время общения с главой государства он понял, что Путин не собирается его вербовать или как-то давить.«Первая игрушка, которую я помню, – это капсула, в которую запечатывался ключ, который нужно было получать у дежурного отдела по управлению КГБ. Поэтому тут меня удивить чем-нибудь трудно. Нет, он – очаровательный человек, весьма и весьма обаятельный», - добавил Невзоров.