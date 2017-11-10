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Российские знаменитости прокомментировали смерть Задорнова

Российские знаменитости прокомментировали смерть Задорнова
Вчера вечером, 9 ноября, на 70-ом году жизни скончался Михаил Задорнов, российский писатель-сатирик. Как информирует replyua.net, смерть артиста подтвердили его близкие друзья.

В российских СМИ появляются сообщения о том, что друзья Задорнова шокированы известием, и для них смерть сатирика стала полной неожиданностью. «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», - заявила телеведущая Регина Дубовицкая. Народный артист РСФСР Владимир Винокур не может поверить в смерть своего друга и коллеги, известного юмориста Михаила Задорнова. Известие о кончине сатирика он прокомментировал словами «не верю и не хочу верить».

«Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», - прокомментировал смерть сатирика Иосиф Кобзон. Нужно отметить, что Задорнову более года назад поставили такой же диагноз, как и Жанне Фриске, - опухоль мозга. С этой болезнью также продолжает бороться Дмитрий Хворостовский, оперный певец.
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