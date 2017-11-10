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В эфире росТВ скандальный политик проговорился о войне в Украине

В эфире росТВ скандальный политик проговорился о войне в Украине
Известный благодаря своим скандальным заявлениям депутат российской Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в открытую признал, что Россия ведет агрессивную политику по отношению к Украине, передает replyua.net. Так, в прямом эфире одной из пропагандистских телепрограмм на телеканале «Россия -1» Жириновский, комментируя ситуацию на Дальнем Востоке, проговорился о том, как Российская Федерация «действует» в Украине. В том числе, политик отметил, что американские конгрессмены и сенаторы подталкивают главу Белого дома Дональда Трампа к войне, однако это война не против России.

«Война против другой страны, не против нас, нам пойдет на пользу. Мы можем закрыть глаза на действия Трампа на дальнем Востоке, а он закроет глаза на то, что мы будем делать в Украине и Киеве», - сказал Жириновский.

Ранее Константин Затулин, который является главой комитета Госдумы по делам СНГ, студии пропагандисткой передачи Владимира Соловьева спровоцировал Владимира Жириновского на истерическую реакцию. «У меня хорошая память, я не забыл весну ЛДПР 1993 года, какие были лозунги: каждой бабе по мужику, каждому мужику - по бутылке водки», - сказал Затулин
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