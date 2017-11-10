Стали известны подробности смерти Михаила Задорнова

Михаил Задорнов, российский юморист и сатирик, сегодня, 10 ноября, ушел из жизни. Как передает replyua.net со ссылкой на RT, Задорнов скончался на 70-ом году жизни в Москве.
Несколько дней назад сатирик вернулся к православной вере, а также прошел обряд соборования, часто проводящийся при очень тяжелых заболеваниях для исцеления. Ранее, 22 октября, Задорнов был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. В течение всех последних дней врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Задорнов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием – осенью 2016 году у него диагностировали опухоль головного мозга. Юморист перенес операцию, на время его состояние улучшилось. Позже Задорнов прибегнул не только к традиционной медицине, но и обратился за помощью к польскому целителю.
После продолжительного лечения МРТ показало, что опухоль уменьшилась, но, хотя критическое состояние миновало, состояние артиста оставалось непростым. Еще совсем недавно сам сатирик категорически опроверг сообщения в прессе об ухудшении состояния. Нужно отметить, что Задорнов увлекался йогой, следил за питанием и вел здоровый образ жизни.