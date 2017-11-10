Собчак пояснила свою позицию по антироссийским санкциям

Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ, еще раз объяснила свою позицию по санкциям против России, заявив о том, что выступает только против политики Владимира Путина, а не российского народа. Как сообщает replyua.net, об этом телеведущая написала на своей странице в Инстаграме, однако пользователи раскритиковали позицию Собчак.
«Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. И я не вижу ничего плохого в том, что в Америку запрещают въезд очередному коррупционеру или вору, который тут на канале Россия публично унижает американцев, а на следующий день летит на свою виллу в Майами. Но я против того, чтоб от этих санкций страдали миллионы простых россиян, которые сейчас не могут получить американскую визу, не могут встретиться с родней», - написала телеведущая.
По ее словам, она во время интервью пояснила, что Путин – это еще не вся Россия, и многие россияне не поддерживают ту политику, которую проводит их президент, и санкции являются правильной вещью.