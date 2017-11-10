Стало известно о смерти Михаила Задорнова

По информации телеканала РЕН-ТВ, скончался известный российский сатирик и писатель Михаил Задорнов, о чем сообщает replyua.net. Ему было 69 лет.
Стоит отметить, что сам Задорнов в прошлом году на своей странице в социальной сети сообщил о серьезном заболевании, которое требовало «немедленного» лечения. Лечился сатирик за пределами России, в клинике «Шарите» в Берлине ему сделали биопсию мозга. После этого Задорнов лечился в прибалтийских странах, в одной из частных клиник Юрмалы ему провели операцию, курс химиотерапии и целый перечень восстановительных процедур. Впрочем, даже несмотря на временный успех, все успехи врачей оказались безрезультатными.
Один из друзей сатирика на условиях анонимности сообщил, что, в соответствии с последними оценками медиков, курс лечения Михаила Задорнова оказался совершенно бесполезным. В свою очередь, артист также принял решение отказаться от интенсивных операций, вместо которых отдал предпочтение капельницам и тихим вечерам в кругу родственников на любимой прибалтийской даче. Задорнов часто выступал с резкими заявлениями в адрес Соединенных Штатов Америки и стран Запада.