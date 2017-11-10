Скончался Михаил Задорнов

Михаил Задорнов, российский юморист и сатирик, скончался в возрасте 69 лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, сатирик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
Несколько лет Задорнов боролся с онкологическим заболеванием. Его состояние резко ухудшилось летом прошлого года, и он отменил все свои концерты. Михаил родился в 1948 году в Юрмале. Популярность к сатирику пришла еще несколько десятилетий назад. На счету Задорнова – более десятка книг в жанре очерков, путевых заметок, сатирических и лирических рассказов. В России Задорнов был очень популярен, особенно в последние годы жизни. На его концертах никогда не было свободных мест.
Несмотря на то, что сатирик вел очень активный и здоровый образ жизни, увлекался йогой и здоровым питанием, это не помогло ему побороть тяжелое онкологическое заболевание. Задорнов был женат дважды, у него осталась дочь от второго брака, которой сейчас 27 лет.