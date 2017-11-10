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В российском Новосибирске вскрыли «коммунистическую» капсулу времени

В российском Новосибирске вскрыли «коммунистическую» капсулу времени
В российском Новосибирске вскрыли капсулу, которая пролежала ровно 50 лет назад и была помещена в стену Дворца культуры имени Попова в ноябре 1967 года, информирует replyua.net. Отмечается, что письмо, оставленное в капсуле потомкам, было написано на торжественном пленуме райкома ЦК КПСС и на сессии исполкома Совета депутатов трудящихся одного из районов Новосибирска. Жители города попросили вскрыть капсулу в столетнюю годовщину Октябрьской революции.

Капсулу скрывали мэр города и местные депутаты – оказалось, что письмо состоит из трех страниц, где авторы послания рассказывают о том, каким был Новосибирск 50 лет назад, и каким он, по их мнению, станет в 2017 году. «Дорогие потомки! Сегодня у вас необыкновенный день - столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас с этим славным юбилеем. Наше время интересное, ваше - еще интереснее. Мы строим коммунизм, вы при коммунизме живете. Мы верим, что вы освоили Луну и уже высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди пятидесятых, и ваши корабли бороздят Галактику», - говорится в письме.

Также авторы написали, что верят в контакты с представителями инопланетных цивилизаций и уверены, что их потомки уже ведут культурное сотрудничество с инопланетянами.
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