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Москва требует «непредвзятой, объективной информации» от украинских СМИ. В противном случае объявляют «русофобом»

Москва требует «непредвзятой, объективной информации» от украинских СМИ. В противном случае объявляют «русофобом»
Как передает replyua.net, председатель комиссии Совета федерации РФ по информполитике Алексей Пушков выступил с предложением ограничить возможность работать на территории России для тех украинских СМИ, которые, по мнению Кремля, искажают информацию.

Комментируя новость собкор УНИАН в Москве Роман Цимбалюк отметил, что наступил тот самый неловкий момент, когда понимаешь, что на самом деле говорят о тебе, когда ты оказался за шаг до того, когда тебя объявят «русофобом». «Лично я, несмотря на всю боль от российско-украинской войны, стараюсь оставаться непредвзятым. Называю аннексию Крыма – аннексией, а оккупацию Донбасса – оккупацией. А вот, кто «русофоб» еще большой вопрос», – написал Цимбалюк.

По его словам, геноцид русскоязычного населения в ОРДЛО устроило именно российское государство, под визги «спасения от украинского фашизма». Миллионы стали беженцами. А, если вспомнить мантру про «один народ», то хочется орущим о «русофобии» посоветовать чаще внимательней рассматривать себя в зеркале.
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