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Блогер: це нищівний удар по репутації російських спецслужб

Блогер: це нищівний удар по репутації російських спецслужб
Як зауважує блогер Олександр Коваленко, вчора у Москві горіла будівля, яка зосереджує практично весь розвідувальний потенціал Російської Федерації, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис у Фейсбук, опублікований блогером.

Так, вчора у Москві відбулася пожежа у будівлі, де розміщено офіс Служби зовнішньої розвідки РФ. Звісно, це не могло не привернути увагу: будь це ринок, магазин, бібліотека чи кінозал, ніхто б і оком не моргнув. Але пошкоджень зазнала будівля, в якій зосереджено весь шпигунський інтелект «супердержави». Більше того, наразі стало відомо, що у результаті пожежі, яка почалась у кабельному колекторі, загинули троє осіб.

У мережі з’явились з цього приводу три версії. По-перше, користувачі зауважували, що у СЗР буцімто палять папери, замітаючи сліди. Але для цього можна знайти менш помітні способи, та і захоплення Москви військами НАТО найближчим часом не планується, тому ця версія виглядає як жарт. По-друге, може йтись про якусь спецоперацію, при чому – не обов’язково з боку росіян. І, по-третє, цілком можливо, що будівля почала горіти через традиційну російську халатність. Але якщо ця версія правдива ( а саме вона видається найбільш ймовірною), то це – повний провал. Як виявилось, будівля, яка за ступенем концентрації розвідувальної інформації перевищує всі можливі показники, може просто загорітись. Це нищівний удар по репутації російських спецслужб, - переконаний блогер.
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