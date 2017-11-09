Взрыв жилдома в Ижевске: спасатели обнаружили первые жертвы

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В настоящее время российские средства массовой информации сообщают о трех погибших в результате взрыва многоэтажного жилого дома в Ижевске, пишет replyua.net. Как известно, в городе обрушилась часть многоэтажного дома, вследствие чего жертвами оказались не менее трех человек, еще четверо получили различные травмы.Также сообщается, что тела погибших из-за обрушения части дома были обнаружены спасателями во время разбора завалов. Также российские СМИ предоставили информацию о том, что в медицинские учреждения были госпитализированы еще четверо человек, получивших травмы в результате взрыва. Спасатели на данный момент успели эвакуировать из жилдома около 130 человек, в частности более двадцати детей. Все они находятся в пункте временного размещения.Также отмечается, что согласно предварительным планам эвакуированных людей расселят по санаториям. Есть также и предварительная версия произошедшего. Сообщается, что в доме произошло обрушение в результате взрыва бытового газа. Отмечается, что эпицентр находился или на третьем, или на втором этаже дома. В соответствии с данными МЧС РФ, в разрушенной части жилдома могли находиться от десяти до пятнадцати человек.