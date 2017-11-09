Политолог: в РФ про «ЛНР» и «ДНР» скоро забудут

Как ни старался Путин, но вызвать сочувствие у большинства россиян к русскоязычным украинцам на Донбассе у него так и не получилось. Так произошло отчасти из-за того, что у жителей РФ прошла эйфория от аннексии Крыма, ведь величие «встающей с колен» это хорошо, но жизнь рядового россиянина от этого ни на йоту не улучшилась. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский политолог Александр Сытин.
По его словам, поэтому не стоит надеться, что россияне и дальше будут поддерживать «ополченцев» Донбасса. В конце концов в России это будет восприниматься как что-то далекое и совершенно не свое. Украинско-донецкую эмигрантскую братию перестанут слушать, а значит и приглашать в медиапрострастранство, которое, принимая во внимание их крайние крикливость и интеллектуальное убожество, ничего не потеряет.
Александр Сытин отметил, после изменений в русском общественном мнении можно будет поговорить о переменах в русской политике. Дело, конечно, не одного дня и даже месяца, но тезис о необходимости стратегического отступления России будет звучать и постепенно набирать силу.