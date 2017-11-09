Химатака в Сирии: обнаружен элемент бомбы РФ со следами зарина

В частности он написал: «На месте химической атаки в селении Аль-Латамина обнаружен российский авиационный взрыватель АВУ-ЭТ. Примечательно, что на элементе были следы зарина и его побочные продукты. Власти Российской Федерации ни за что не захотят, чтобы это расследовалось определенными органами».
Согласно со словами Хиггинса, в химической атаке на селение Аль-Латамина применяли аналогичные инциденту в Хан-Шейхуне, где жертвами зарина стали более восьмидесяти жителей, боеприпасы. Как известно, селение Аль-Латамина находится в пятнадцати километрах от Хан-Шейхунха. Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что в Белом доме обвинили Российскую Федерацию в том, что ее власти защищают режим Башара Асада и боевиков, которые во время атак активно применяют химическое оружие. В заявлении Вашингтона отмечается, что сотрудники миссии Организации по запрету химоружия заявили, что такое химическое вещество как зарин было применено в качестве химического оружия в марте месяце 2017 года в Аль-Латаминах.