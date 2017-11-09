У російському МЗС істерично прокоментували обмеження на в'їзд до України своїх артистів

Зовнішньополітичне відомство Російської Федерації прокоментувало підписання главою української держави Петром Порошенком закону, яким обмежується в'їзд російських артистів до України без погодження з СБУ, інформує replyua.net з посиланням на «РИА Новости». Зокрема, під час сьогоднішнього виступу офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила про введення в Україні тотальної цензури.
«В Україні таким чином вводиться режим тотальної цензури з боку чинних українських силовиків, тих самих «блакитних мундирів», з якими так пафосно попрощався пан Порошенко, коли прямував до безвізової Європи. Раджу йому ще раз перечитати цей вірш - корисно», - зазначила Захарова. Вочевидь, вона мала на увазі вірш Михайла Лермонтова, процитований Порошенком після отримання Україною безвізу з Європейським Союзом.
Варто нагадати, що президент Петро Порошенко підписав указ, у відповідності до якого російські артисти матимуть право потрапити на гастролі в Україну тільки після узгодження зі Службою безпеки України. За таке рішення проголосували 232 народних депутата.