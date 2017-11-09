В России люди уже устали от бесконечных разговоров об Украине, – политолог

Российское общество все больше интересуется внутриполитической проблематикой своей страны, на которую и власть, и СМИ будут вынуждены в той или иной мере переключиться в преддверии выборов. Вернуться потом к украинской проблематике в прежнем объеме и с прежним накалом вряд ли будет возможно. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил российский политолог Александр Сытин.
По его словам, российские СМИ по полной мере отработали по украинскому вопросу, пренебрегая даже великим медийным правилом: всякая новость живет три дня, максимум неделю, в общем «перекормили». По мнению Сытина, это однозначно хорошо, российские пропагандисты тем самым сформировали ощущение, что о мыслительном процессе здесь говорить бессмысленно, что Украина в очень значительной части «отрезанный ломоть», а не единая с русскими масса людей.
«В общем, «живи себе как хочешь, я уехал навсегда». А, следовательно, накал ненависти постепенно сменится холодно-равнодушным сарказмом, как в случае с балтийскими странами – «ну как вам там живется на несладком Западе – вкусили?». А это максимум, чего Украина сейчас может ожидать от русского общества. Ну, и наконец, вместе с усталостью от украинской проблематики сойдет на нет интерес и солидарность с ДНР и ЛНР», – отметил политолог.