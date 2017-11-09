У Путина намерены ограничить права украинских СМИ в РФ

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Председатель Совета федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Совфеде РФ предложили обсудить вероятные ограничения аккредитации для украинских средств массовой информации в России, пишет replyua.net со ссылкой на «УНИАН».В соответствии со словами российского чиновника, это бы было правильным, в ответ на произошедший не так давно случай с российским журналистом РИА «Новости» Захаром Виноградовым. Напомним, что Служба безопасности Украины приняла решение и запретила ему въезд в страну на период пяти лет. Пушков заявил: «Мы обязаны реагировать на такие случаи. Давать ли аккредитацию журналистам из Украины, или не давать, зависит только от нас. Тем более, что существуют русофобские СМИ. Итак, почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, к примеру, требование непредвзятой, объективной информации?».При этом он добавил: «Мы имеем полнейшее право на защиту себя и наших сограждан». В это же время Пушков отметил, что в данном случае он не имеет ввиду введение цензуры. Касательно запрета на въезд в Украину российскому журналисту Виноградову, то ранее в спецслужбе пояснили, что он осуществил «общественно опасное деяние, противоречащее интересам обеспечения безопасности Украины».