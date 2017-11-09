В Кремле анонсировали участие Siemens в конкурсе на поставку турбин в Россию

Глава российского Министерства энергетики России Андрей Черезов заявил, что немецкий концерн Siemens станет участником конкурса на поставку турбин для находящихся в России энергетических компаний, передает replyua.net. «На сегодняшний день ряд компаний проводят большие конкурсы с теми же турбинами, и Siemens является участником этого конкурса», - цитирует слова российского топ-чиновника «РИА Новости».
По словам Черзова, в особенности Siemens хочет принять участие в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Краснодарском крае на Таманском полуострове. Недавно эта ТЭС оказалась фигурантом скандала с поставкой турбин Siemens в аннексированный Россией Крым в обход санкций.
В текущем году летом компания Siemens стала фигурантом серьезного экспортного скандала, так как поставила в Россию газовые турбины для TЭС на Таманском полуострове. Также в документе содержалась норма, которая прямо запрещает установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова. Российская сторона нарушила условия контракта, проведя модернизацию и переправив оборудование на территорию оккупированного Крыма, обойдя санкции Евросоюза.