Новый перл Поклонской: «Запад – бешенная собака, а украинцы – русские»

Перспективу разрыва дипломатических отношений Украины и России на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала экс-прокурор аннексированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская, передает replyua.net. По мнению политика, украинцы продолжают жить, опасаясь «нарушения норм международного гуманитарного права и преступного попирания прав человека», которое, по ее мнению, началось после Революции Достоинства. Более того, Поклонская назвала граждан Украины заложниками «политиков», «прокуроров», «министров» и «депутатов», давным-давно продавших Украину.
По словам бывшего прокурора Крыма, народ России и Украины един. Поклонская привела якобы цитату экс-президента Югославии Слободана Милошевича о «русских украинцах».
«Хотела бы процитировать отрывок из последнего обращения к народам России Слободана Милошевича: «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад — цепная бешеная собака вцепится вам в горло!», — написала Поклонская.