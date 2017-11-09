Гозман: «Путин готов к применению силы, чтобы подавить «цветную революцию»

Нынешние российские власти готовы к использованию силы, чтобы подавить протесты. Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», такую точку зрения в прямом эфире телеканала «Дождь» представил Леонид Гозман, возглавляющий общероссийское движение «Союз правых сил». «В случае, если президент России прямо говорит, что не допустит «цветную революцию», можно утверждать, что он понимает – степень морального неприятия его системы, его лично, значительно выше, чем об этом принято сообщать в отчетах социологов и на федеральных каналах. Путин готов использовать силу», - сказал оппозиционер.
Также Леонид Гозман утверждает, что для силовых мер российский президент Владимир Путин может задействовать национальную гвардию, которую он сам создал. Отметим, что глава Кремля заявлял о необходимости не допустить «цветной революции» в России в ноябре 2014 года и апреле текущего.
Напомним, что ноябре нынешнего года российский лидер внес на рассмотрение парламентариев Госдумы проект закона, которым расширяются полномочия нацгвардии РФ. Россияне будут выбирать президента 18 марта 2018 года.