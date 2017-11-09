Ушаков: «Дата и место встречи Путина и Трампа определены»

Юрий Ушаков, помощник президента России, заявил о том, что Дональд Трамп и Владимир Путина проведут переговоры в пятницу, 10 ноября. Как передает replyua.net со ссылкой на КП, ранее президент Соединенных Штатов заявил о том, что хочет встретиться с Путины на полях саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме.
«Сейчас, в настоящий момент согласовывается время встречи, это будет 10 числа», - заявил помощник российского президента. Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, также подтвердил эту встречу. «Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», - отмечал Лавров.
В МИДе при этом подчеркнули, что во время встречи Путин и Трамп обсудят самые актуальные проблемы, о которых говорят во всем мире. Президенты, как ожидается, обсудят ситуации в Украине и Сирии, северокорейскую проблему и другие вопросы.