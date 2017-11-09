США обвинили Путина в защите террористов

В заявлении также отмечается, что сотрудники миссии Организации по запрету химоружия заявили, что такое химическое вещество как зарин было применено в качестве химического оружия в марте месяце 2017 года в Аль-Латаминах, что в Сирии. В сообщении отмечается: «Несмотря на то что, к сожалению, такие выводы не удивляют руководство США, однако они предоставляют беспокойство». Аль-Латаминах находится буквально в десяти милях от Хан-Шайхун, где режим Асада применял зарин против своих же граждан всего через пять дней, вероятно, как часть согласованной кампании».
Также отмечается, что такие события открывают глаза на то, насколько важно возобновить работу Совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрету химоружия. Сандерс заявила: «Мы обращаемся к России и призываем руководство страны изменить курс до истечения срока полномочий совместного механизма». Она также подчеркнула, что такие государства, как РФ, не поддерживающие возобновление мандата миссии, или всячески пытаются его размыть, «защищают режим Асада и боевиков, которые продолжают использовать химоружие».