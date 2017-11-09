Собчак: «Я поддерживаю санкции США против России»

Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила, что поддерживает антироссийские санкции, введенные Западом, однако считает, что простой народ не должен страдать из-за политики своего президента.
Как информирует replyua.net, об этом Собчак рассказала в интервью CNN. «Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?», - подчеркнула Собчак. По ее словам, санкции она поддерживает частично – лишь те, которые были введены Западом против властей РФ, однако считает, что нельзя вводить ограничения, которые коснутся простых россиян.
«Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», - заявила телеведущая. Напомним, что о принадлежности Крыма к Украине Собчак заявляла еще в октябре, когда проводила свою первую пресс-конференцию в качестве кандидата на должность президента России.