Эксперт о ситуации на Донбассе: Путин не заинтересован в мире

Российская Федерация никоим образом не заинтересована в мире на Донбассе, поэтому в ближайшее время на востоке Украины возможна активизация «живого» конфликта. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Новому времени» озвучил российский военный эксперт и аналитик Павел Фельгенгауэр. «Я убежден, что никто всерьез вообще не рассматривает возможность вывода войск и закрытия этого конфликта, и даже речь не идет о его заморозке. Наоборот, за последнее время интенсивность обстрелов даже возросла. Если бы конфликт хотели заморозить, это бы уже сделали», - сказал эксперт.
Фельгенгауэр добавил, что с 2015 года боевики на Донбассе ничем не командуют — штаб армии расположен в Новочеркасске (Россия), «а казаков, бандитов давно «взяли в оборот», в этом смысле там уже навели порядок».
«Если Путин этого захочет, возможно, боевые действия и прекратятся, однако на сегодняшний день, очевидно, подобное желание отсутствует. Стычки, которые сейчас происходят, скоординированы с Москвой», — отмечает он. Фельгенгауэр добавил, что Следственный комитет расследует не провокации боевиков, а действия украинских Вооруженных сил.