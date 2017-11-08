валюта
СпецтемаПономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Блогер: російські танки не врятували – промисловий сектор у РФ черговий раз обвалився

Блогер: російські танки не врятували – промисловий сектор у РФ черговий раз обвалився
Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, початок-кінець кожного місяця ознаменовуються тим, що у Російській Федерації публікують доволі цікаву статистку, яка у цифрах показує нові горизонти дна, освоєного Кремлем, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер зауважує, що нещодавно у відкритий доступ було винесено матеріали, які стосуються промислового виробництва в РФ – і за дев’ять місяців поточного року, і в порівнянні з 2014 роком. Наприклад, машинобудування не перестає радувати і демонструє спад на шість з половиною відсотків. Якщо оцінювати ситуацію в галузі з 2014, то за ці три роки вже відбувся обвал на тринадцять відсотків. Фабричне і заводське виробництво просіли на п’ять цілих чотири десятих відсотка – це при тому, що у цей показник врахували також обсяги виробництва танків та інших видів озброєння. Але навіть порушення принципів методики розрахунку статистики не врятувало галузь від падіння.

Інвестиції теж не особливо радують російських громадян – у промисловій сфері вони зменшились на три цілих вісім десятих відсотка, а у сільському господарстві – на сім цілих дві десятих відсотка. Отже, незважаючи на всю браваду росіян, санкції повільно, але впевнено діють. І це можна розрахувати навіть за російською статистикою, яка, ймовірно, кілька разів була скоригована і показує виключно ту картину, яка вигідна Кремлю, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Срочно: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?
Важное за сутки
08 ноя 2017
9663

Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Сегодня в российском Челябинске открывается XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это двухдневное мероприятие пройдет на самом высоком уровне. В Челябинске ждут Путина и

08 ноя 2017
7652

Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

За словами історика Павла Правого (Бондаренка), український президент продемонстрував неабиякий характер, і зробив те, чого від нього ніхто не чекав, - про це інформує видання replyua.net з

Последние новости

Блогер: російські танки не врятували – промисловий сектор у РФ черговий раз обвалився

Янукович имеет все шансы получить обратно 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы ГПУ

Рада Європи проголосувала за документ щодо України, проти якого виступала РФ

Експерт: позиція, зайнята депутатами «Опозиційного блоку», відверто дивує

Ахеджаков: теперь покармливать избирательные округа никто не будет

Блогер розповів наскільки ефективним буде антикорупційний суд

Одессит всерьез восстал против ЖЕКа

Чубаров: окупанти затримали на адмінкордоні сімох кримських татарок

Блогер: во избежание «ширки» Тимошенко с Путиным во втором чтении Избирательный кодекс «зарубят» и «сольют»

Експерт: я різного чекав від НАБУ, я відверто зневажаю його керівника, але не міг передбачити такого!

Князев рассказал, что могло бы быть в случае охраны Окуевой

Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

Украинцам станет проще ездить в Канаду: упрощены визовые требования

Блогер: думаєте, наші чиновники недолугі? Подивіться, що відбувається в РФ

Луценко уличил НАБУ в подыгрывани Виктору Януковичу

Прості роздуми показують, хто є закулісним ляльководом Савченко – політолог

Політолог: якщо продовжуватимемо у тому ж дусі, створення цього органу ми не побачимо ніколи

Експерт: з Саакашвілі є дві альтернативи, і обидві дуже погані

Журналіст: Кремлю просто нікуди тікати

Дейнего рассказал, зачем «ЛНР» стремится вернуться в состав Украины

 Новости за день