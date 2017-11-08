Блогер: російські танки не врятували – промисловий сектор у РФ черговий раз обвалився

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Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, початок-кінець кожного місяця ознаменовуються тим, що у Російській Федерації публікують доволі цікаву статистку, яка у цифрах показує нові горизонти дна, освоєного Кремлем, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер зауважує, що нещодавно у відкритий доступ було винесено матеріали, які стосуються промислового виробництва в РФ – і за дев’ять місяців поточного року, і в порівнянні з 2014 роком. Наприклад, машинобудування не перестає радувати і демонструє спад на шість з половиною відсотків. Якщо оцінювати ситуацію в галузі з 2014, то за ці три роки вже відбувся обвал на тринадцять відсотків. Фабричне і заводське виробництво просіли на п’ять цілих чотири десятих відсотка – це при тому, що у цей показник врахували також обсяги виробництва танків та інших видів озброєння. Але навіть порушення принципів методики розрахунку статистики не врятувало галузь від падіння.Інвестиції теж не особливо радують російських громадян – у промисловій сфері вони зменшились на три цілих вісім десятих відсотка, а у сільському господарстві – на сім цілих дві десятих відсотка. Отже, незважаючи на всю браваду росіян, санкції повільно, але впевнено діють. І це можна розрахувати навіть за російською статистикою, яка, ймовірно, кілька разів була скоригована і показує виключно ту картину, яка вигідна Кремлю, - зауважує блогер.