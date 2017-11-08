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Блогер: думаєте, наші чиновники недолугі? Подивіться, що відбувається в РФ

Блогер: думаєте, наші чиновники недолугі? Подивіться, що відбувається в РФ
За словами Кирила Данильченка, нам вже давно нав’язують міф про «старшого брата», який, буцімто, знає краще, є більш професійним і досягає найвищих результатів. Але, як виявилось, «багатокроківочки» Путіна – не більше, ніж міф, - інформує видання replyua.net.

Так, блогер нагадує, що кілька місяців тому між Курдистаном та Роснафтою було украдено договір, який передбачав закупівлі нафти та її переробку на виробничих потужностях росіян. Зокрема, Роснафта мала купувати у Ербіля до 70% нафти, призначеної для експорту, і навіть перерахувала курдській стороні один мільярд доларів в якості авансу. Але, як стало відомо сьогодні, наразі цю домовленість виконати неможливо, адже після втрати курдами контролю над нафтовими полями Кіркука, вони фізично не мають необхідних обсягів видобутку. Роснафта буде змушена домовлятись з Багдадом, який вже назвав відповідну угоду незаконною.

Ну що ж, картина маслом: багата «північна Наташа» поводиться як царівна у казці – махнула одним рукавом – ось озеро, махнула іншим – на ньому лебеді. Власне, навіть наші недолугі чиновники виглядають геніями дипломатії на фоні росіян, які три роки трудились над «Південним потоком», отримали відкоша, тепер тягнуть «Турецький потік», укладають сепаратні угоди, дають мільярдні аванси бойовикам без статусу і утримують всіх убогих – від Донбасу і Придністров’я до Сирії і Курдистану, - наголошує блогер.
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