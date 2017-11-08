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Журналіст: Кремлю просто нікуди тікати

Журналіст: Кремлю просто нікуди тікати
За словами журналіста Олександра Демченка, доволі часто в РФ рапортують про «перемоги» для того, щоб приховати свої поразки, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

Так, наприклад, нещодавно стало відомо, що у РФ планують створити такий собі «супербанк». Звісно, таку ідею подали населенню як однозначну перемогу, не пояснивши причин такого рішення. А вони дуже прості – практично весь російський ВПК функціонує виключно завдяки кредитам. Дуже скоро великі державні банки на кшталт «Сбербанку» та «ВТБ» втратять можливість кредитувати оборонний сектор, адже з 39 підприємств, вказаних у новому санкційному списку, 33 належать до оборонного сектору. Відмінність нового пакету санкцій від попередніх полягає в тому, що будь-хто, хто має справи з компаніями, вказаними у санаційному списку, також стає токсичним, а тому банки не хочуть ризикувати.

Вже зараз великі покупці зброї згортають торгівлю з РФ, і справа не тільки в санкціях. Практично кожна угода з Кремлем закінчується поставкою неякісної продукції, неналежним ремонтом, пропуском строків виконання тощо. Наприклад, нещодавно Індія відмовилась від співпраці з Москвою щодо розробки нового винищувача. Думаєте, це стало приводом для того, щоб росіяни почали краще старатись? Нічого подібного, Кремль просто став шантажувати Делі, наголошуючи, що буде продавати зброю супернику Індії в регіоні – Пакистану. Також дуже болючим ударом є заборона надавати росіянам технології для видобутку нафти на континентальному шельфі, у вічній мерзлоті та в інших складних умовах. Навіть цих двох факторів достатньо для того, щоб, поки населенню рапортують з голубих екранів про чергові «здобутки» Кремля, російська еліта намагалась врятувати свої фінанси. Можете навіть не сумніватись – санкції працюють, - наголошує блогер.
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