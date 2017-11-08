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Американські розвідники пояснили, яких суперників Путін боїться понад усе

Американські розвідники пояснили, яких суперників Путін боїться понад усе
На розгляд депутатів російської Державної думи внесено проект закону глави Кремля Володимира Путіна, який надасть Нацгвардії повноваження по захисту губернаторів і важливих регіональних підприємств, а це означає, що російський лідер не довіряє власним спецслужбам. Як інформує replyua.net з посиланням на «Апостроф», про це наголошується у тексті матеріалу, наданого експертами приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

«Те, що у Кремлі мають намір зробити Національну гвардію наглядачем за керівниками регіонів означає те, що у Путіна відсутня довіра до решти служб безпеки. Прикладення подібних зусиль для розширення впливу є ще однією ознакою зростаючої недовіри Путіна до спецслужб Росії, які можуть у перспективі стати суперниками його режиму, чи просто посилити конфлікт регіонів з офіційною Москвою», - зазначили в Stratfor.

На переконання аналітиків, нещодавні потрясіння у економічному та політичному житті сприяли появі у Путіна сумнівів у тому, що до нього лояльно ставляться губернатори, служби безпеки та представники бізнесу. Крім того, не так давно російський керманич звільнив низку губернаторів у зв’язку з низькими економічними показниками регіонів та сприяння проведенню акцій опозиції.
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