Американські розвідники пояснили, яких суперників Путін боїться понад усе

На розгляд депутатів російської Державної думи внесено проект закону глави Кремля Володимира Путіна, який надасть Нацгвардії повноваження по захисту губернаторів і важливих регіональних підприємств, а це означає, що російський лідер не довіряє власним спецслужбам. Як інформує replyua.net з посиланням на «Апостроф», про це наголошується у тексті матеріалу, наданого експертами приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.
«Те, що у Кремлі мають намір зробити Національну гвардію наглядачем за керівниками регіонів означає те, що у Путіна відсутня довіра до решти служб безпеки. Прикладення подібних зусиль для розширення впливу є ще однією ознакою зростаючої недовіри Путіна до спецслужб Росії, які можуть у перспективі стати суперниками його режиму, чи просто посилити конфлікт регіонів з офіційною Москвою», - зазначили в Stratfor.
На переконання аналітиків, нещодавні потрясіння у економічному та політичному житті сприяли появі у Путіна сумнівів у тому, що до нього лояльно ставляться губернатори, служби безпеки та представники бізнесу. Крім того, не так давно російський керманич звільнив низку губернаторів у зв’язку з низькими економічними показниками регіонів та сприяння проведенню акцій опозиції.