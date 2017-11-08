Доньку Людмили Гурченко знайшли мертвою у Москві

В столиці Росії померла Марія Корольова – донька народної артистки Радянського Союзу Людмили Гурченко. Як передає replyua.net з посиланням на Life, тіло 58-річної жінки було знайдено у під'їзді її власного будинку. За інформацією журналістів, протягом кількох днів самопочуття жінки було поганим, вона скаржилася, що у неї висока температура та болить голова. Корольова навіть записалася до лікаря на прийом до терапевта, проте не змогла потрапити до лікарні – вона втратила свідомість і не встигла вийти з під’їзду.
«Марію Корольову на тому ж місці виявила її дочка та покликала на допомогу сусідів. Вони разом перенесли її на лавку і викликали швидку допомогу. Медики, які прибути на виклик, констатували смерть», - пише видання.
Варто зазначити, що Марія Корольова - єдина дочка Гурченко і сценариста Бориса Андронікашвілі. Багато разів у засобах масової інформації повідомлялося, що у Гурченко та її дочки були погані відносини і протягом декількох років жінки одна з одною взагалі не спілкувалися. У самої Корольової також залишилася дочка, внучка та двоє правнуків. Як розповів адвокат жінки Шота Горгадзе, причиною смерті стали проблеми з серцем.