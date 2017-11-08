Российский политолог: в РФ с часу на час ждут отставки Порошенко

Как передает replyua.net, российский оппозиционный политолог и публицист, доктор исторических наук Александр Сытин в своем блоге рассуждает о том, что в преддверии встречи Путина и Трампа в России все чаще обсуждают, как будет дальше развиваться ситуация в Украине. Как пишет политолог, складывается мнение, что в России с часа на час ждут отставки Порошенко, причем никто из тех, кто ждет не может объяснить причину возможного импичмента украинского президента.
По словам политолога, у российских экспертов и политиков то ли истерика, то ли помешательство, а на самом деле все, что касается России выглядит проще некуда: либо миротворцы берут под контроль ОРДЛО и восстановится государственная граница Украины. Соответственно, в этом случае киевская власть наводит в ОРДЛО порядок и ликвидирует имеющиеся там «правительства» ДНР и ЛНР, либо миротворцы встают по линии разграничения, и тогда Украина, Россия и вся Восточная Европа получает замороженный конфликт на многие годы.
Александр Сытин отмечает, что пример Карабаха всем хорошо известен. Только если применительно к Карабаху все понимают, за что воюют армянская и азербайджанская стороны, то в случае ДНР и ЛНР разумному человеку это понять невозможно, если, конечно, не принимать во внимание сохранение от петли шеи активистов ДНР и ЛНР – тех, кто затеял и реализовал этот проект непризнанных республик.