Песков прокомментировал возможность разрыва дипотношений Киева с Москвой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой является суверенным делом Украины, передает replyua.net. Однако, добавил высокопоставленный чиновник, от такого шага пострадают как украинцы, так и россияне.
«За несколько последних лет в Украине было принято немало решений, которые привели к наиболее негативным последствиям в процессе урегулирования военного конфликта на Донбассе. Вполне вероятно, что если в этот раз Киев примет такое решение, ситуация только усложнится», - подчеркнул в интервью журналистам Песков.
Не так давно журналисты издания «Коммерсант» сообщали, что в закон о реинтеграции Донбасса народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Иваном Винником внесена поправка, которой предусмотрен разрыв официальных дипломатических отношений двух стран. При этом депутат опроверг факт внесения соответствующей поправки, однако он хочет предложить в заключительных положениях законопроекта обязать украинское правительство привести законодательство страны в соответствие с практикой международного права.