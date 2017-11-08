валюта
СпецтемаПономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Сурков пожаловался на «загнивающий» Запад, куда российские элиты перечисляют деньги в банки и отправляют детей на учебу

Сурков пожаловался на «загнивающий» Запад, куда российские элиты перечисляют деньги в банки и отправляют детей на учебу
Как передает replyua.net, помощник президента РФ Владислав Сурков в колонке для сайта телеканала RT рассказал о том, что ведущие западные страны переживают острый «кризис лицемерия». Комментируя слова Суркова, украинский политолог Олеся Яхно-Белковская отметила, что господин Сурков, как всегда, смотрит на вещи «со своей колокольни», ведь, как раз таки Запад при наличии тех или иных проблем, к примеру, миграционный кризис, все-таки, продемонстрировал, что ценности – это ценности.

По словам политолога, вопреки многочисленным усилиям РФ, в том числе финансовым, по «гибридизации» Европы, так называемые «друзья Путина» не стали правящими партиями, а стандартная технология – элиты и общества кардинально расходятся показала свой провал на выборах в Нидерландах, Франции, Германии. Вмешательство в избирательные процессы в США и странах ЕС только выявило «гибридность» России. Ведь Кремль вдруг решил, что «управляемую демократию» можно начать применять и вовне, например, вмешиваться в выборы через финансирование партий/экспертов, а также блокировать работу на уровне ряда международных институций, на уровне СБ ООН.

Политолог подчеркивает, то, что российские элиты хранят деньги в западных банках, покупают недвижимость в Европе и отправляют своих детей получать образование на Запад, но при этом говорят о «Гейропе» - и есть двойные и тройные стандарты российских элит. Народу – пропаганда о «фашистах», «врагах» и «Гейропе», политическому классу – привилегии и благосостояние.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Срочно: Царёв рассказал о причинах убийства Окуевой
Важное за сутки
07 ноя 2017
5381

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

У здания украинского парламента на площади бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал заявление, что дает последний шанс действующей в Украине власти выполнить требования собравшихся

07 ноя 2017
4994

Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»

Из противника курдского государства, Россия превращается в молчаливого сторонника. Турки и иранцы «скрипят зубами», но потерять последнего сильного союзника оба не хотят – ведь США их не примут ни

07 ноя 2017
4277

Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Сегодня во время голосования в Верховной Раде произошла настоящая неожиданность – нардепы дали необходимый минимум, 226 голосов, за законопроект о выборах по открытым спискам от Парубия, Лемця и

07 ноя 2017
3584

Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт

За словами російського політолога Володимира Голишева, у прибічників Михеїла Саакашвілі є дивна звичка – вони дуже люблять ностальгувати за тими посадами, які займав у минулому їх кумир, - про це

07 ноя 2017
2980

Климкин прокомментировал представленный в ЕС «план Маршалла для Украины»

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украине стоит быть готовой к использованию «плана Маршалла», в котором предусмотрено предоставление международным

Последние новости

Украина ввела санкции в отношении 18 предприятий из России

Известная на весь мир компания ведет бизнес в Крыму, несмотря на санкции

Политолог: три партии получат шанс сформировать самые большие фракции в Раде ІХ созыва

ДТП в Харькове: в суде приняли важное решение по второму водителю

Убийство Окуевой: НПУ опровергла слова Геращенко о ДНК на автомате

Претензии не помеха: Польша намерена резко увеличить количество виз для украинцев

Сурков пожаловался на «загнивающий» Запад, куда российские элиты перечисляют деньги в банки и отправляют детей на учебу

В Кремле довольны: перечень кандидатов в президенты РФ пополнил ненавистник Украины

Взрыв в Донецке: ОБСЕ сообщили о критическом состоянии одного из мальчиков

Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Голодомор в Украине: в Конгрессе США представили резолюцию

Путин отказался выдавать Украине бывшего руководителя киевского «Беркута»

Убийство за украинский флаг: в Интернете обсуждают жесткое преступление в Крыму

Политолог: Саакашвили исчерпал ресурс, теперь остается надежда только на два знаковые дни

Армия России в Крыму: военный эксперт рассказал об опасениях Путина

Найем похвастался очередной «перемогой» антикоррупционеров за счет голосов коалиции

Россия примет участие в «Евровидении – 2018»

Нардеп: «Реформы не всегда являются реформами»

Израиль хочет забрать на родину останки Раби Нахмана, несмотря на последнюю волю умершего мудреца

Хватит оккупации: в Севастополе прошел знаковый митинг

 Новости за день