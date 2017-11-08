Сурков пожаловался на «загнивающий» Запад, куда российские элиты перечисляют деньги в банки и отправляют детей на учебу

Как передает replyua.net, помощник президента РФ Владислав Сурков в колонке для сайта телеканала RT рассказал о том, что ведущие западные страны переживают острый «кризис лицемерия». Комментируя слова Суркова, украинский политолог Олеся Яхно-Белковская отметила, что господин Сурков, как всегда, смотрит на вещи «со своей колокольни», ведь, как раз таки Запад при наличии тех или иных проблем, к примеру, миграционный кризис, все-таки, продемонстрировал, что ценности – это ценности.
По словам политолога, вопреки многочисленным усилиям РФ, в том числе финансовым, по «гибридизации» Европы, так называемые «друзья Путина» не стали правящими партиями, а стандартная технология – элиты и общества кардинально расходятся показала свой провал на выборах в Нидерландах, Франции, Германии. Вмешательство в избирательные процессы в США и странах ЕС только выявило «гибридность» России. Ведь Кремль вдруг решил, что «управляемую демократию» можно начать применять и вовне, например, вмешиваться в выборы через финансирование партий/экспертов, а также блокировать работу на уровне ряда международных институций, на уровне СБ ООН.
Политолог подчеркивает, то, что российские элиты хранят деньги в западных банках, покупают недвижимость в Европе и отправляют своих детей получать образование на Запад, но при этом говорят о «Гейропе» - и есть двойные и тройные стандарты российских элит. Народу – пропаганда о «фашистах», «врагах» и «Гейропе», политическому классу – привилегии и благосостояние.