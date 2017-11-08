В Кремле довольны: перечень кандидатов в президенты РФ пополнил ненавистник Украины

Главный коммунист России Геннадий Зюганов заявил, что планирует принимать участие в предстоящей президентской предвыборной кампании. Как передает replyua.net со ссылкой на Gazeta.ru, об этом политик заявил в прямом эфире центрального «Первого канала».
«Мы очень серьезно относимся к выборам и обязательно будем в них принимать участие. У нас уже готова программа «Десять шагов к достойной жизни», которую можно реализовать только благодаря сильной команде, поэтому ее поименный состав я назову позже. Однако мы будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Моя кандидатура была выдвинута всеми организациями», — сказал глава КПРФ. По мнению журналистов, решение Геннадия Зюганова совершенно предсказуемо.
«Принимая во внимание возраст Зюганова, для него эти выборы, судя по всему, станут последними. Лидер коммунистов опять надеется, что он займет почетное второе место. Лидеру коммунистов 73 года, и в свое время в Кремле даже обсуждали идею из уважения к его заслугам, сделать Зюганова пожизненным сенатором», - говорится в статье. В декабре состоится съезд Коммунистической партии РФ, на котором ожидается принятие окончательного решения по этому вопросу.