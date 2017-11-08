валюта
СпецтемаПономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»
Сегодня в российском Челябинске открывается XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это двухдневное мероприятие пройдет на самом высоком уровне. В Челябинске ждут Путина и Назарбаева. Местная пресса мобилизовала краеведов, и с их помощью увлеченно «обсасывает» предыдущий опыт приема высочайших особ, начиная от императора Александра І. В этот раз, вопреки всем правилам секретности, одно из запланированных выездных мероприятий с участием обоих президентов было оглашено заранее – Путин и Назарбаев посетят Аркаим, четырехтысячелетней давности городище в Челябинской области. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Андрей Плахонин.

Он отмечает, что на первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего особенного, но Аркаим занимает важное место в современной, в том числе и официальной, российской исторической мифологии. Если коротко, это такое себе российское Триполье, как считают в России, чуть ли не прародина индоевропейцев, в частности индоиранцев – «арийцев». Этот вывод был сделан на том основании, что в ходе исследования у населения городища была выявлена гаплогруппа R1a1, среди прочих народов характерная и для древних индоевропейцев. Аркаим только одно из многих десятков внешне сходных городищ, разбросанных на территории нескольких областей России и Казахстана, получившей название «Страна городов», или еще громче «Волго-уральского очага культурогенеза». Впрочем, даже часть российских археологов считает подобные наименования в лучшем случае метафорой – подавляющее число городищ, выявленных методом аэрофотосъемки, до сих пор не исследовалось. Ну, а называть их прародиной индоевропейцев или арийцев еще меньше оснований.

Плахонин рассказывает, что еще в первый визит Владимира Путина в Аркаим эта тема широко освещалась российской прессой в том свете, что после находки Аркаима «больше не актуален Киев с его идеей о том, что это матерь городов русских». Так что, неспроста Путин везет Назарбаева в Аркаим. С оглядкой на то, что, пусть осторожно, шаг за шагом, но целенаправленно Казахстан отдаляется от своего северного соседа, что только накануне там отказались от кириллицы, этот визит имеет целью лишний раз показать Назарбаеву, что в этом соседнем с Северным Казахстаном регионе Россия и ее «Русский мир» имеет свои места исторической памяти, датируемые несколькими тысячелетиями. Ну, а, что некоторые казахские племена - та же одна из самых многочисленных казахских родоплеменных групп, аргыны - имеют очень схожий набор хромосом с древним населением Аркаима, ну кому это в России интересно. Сказано же, что жители Аркаима были «арийцы», значит весь регион, включая Северный Казахстан, «Русский мир», у них этих «матерей городов русских» и «городов русской боевой славы» везде понатыкано.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Срочно: Царёв рассказал о причинах убийства Окуевой
Важное за сутки
07 ноя 2017
5381

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

У здания украинского парламента на площади бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал заявление, что дает последний шанс действующей в Украине власти выполнить требования собравшихся

07 ноя 2017
4994

Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»

Из противника курдского государства, Россия превращается в молчаливого сторонника. Турки и иранцы «скрипят зубами», но потерять последнего сильного союзника оба не хотят – ведь США их не примут ни

07 ноя 2017
4277

Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Сегодня во время голосования в Верховной Раде произошла настоящая неожиданность – нардепы дали необходимый минимум, 226 голосов, за законопроект о выборах по открытым спискам от Парубия, Лемця и

07 ноя 2017
3584

Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт

За словами російського політолога Володимира Голишева, у прибічників Михеїла Саакашвілі є дивна звичка – вони дуже люблять ностальгувати за тими посадами, які займав у минулому їх кумир, - про це

07 ноя 2017
2980

Климкин прокомментировал представленный в ЕС «план Маршалла для Украины»

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украине стоит быть готовой к использованию «плана Маршалла», в котором предусмотрено предоставление международным

Последние новости

Украина ввела санкции в отношении 18 предприятий из России

Известная на весь мир компания ведет бизнес в Крыму, несмотря на санкции

Политолог: три партии получат шанс сформировать самые большие фракции в Раде ІХ созыва

ДТП в Харькове: в суде приняли важное решение по второму водителю

Убийство Окуевой: НПУ опровергла слова Геращенко о ДНК на автомате

Претензии не помеха: Польша намерена резко увеличить количество виз для украинцев

Сурков пожаловался на «загнивающий» Запад, куда российские элиты перечисляют деньги в банки и отправляют детей на учебу

В Кремле довольны: перечень кандидатов в президенты РФ пополнил ненавистник Украины

Взрыв в Донецке: ОБСЕ сообщили о критическом состоянии одного из мальчиков

Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Голодомор в Украине: в Конгрессе США представили резолюцию

Путин отказался выдавать Украине бывшего руководителя киевского «Беркута»

Убийство за украинский флаг: в Интернете обсуждают жесткое преступление в Крыму

Политолог: Саакашвили исчерпал ресурс, теперь остается надежда только на два знаковые дни

Армия России в Крыму: военный эксперт рассказал об опасениях Путина

Найем похвастался очередной «перемогой» антикоррупционеров за счет голосов коалиции

Россия примет участие в «Евровидении – 2018»

Нардеп: «Реформы не всегда являются реформами»

Израиль хочет забрать на родину останки Раби Нахмана, несмотря на последнюю волю умершего мудреца

Хватит оккупации: в Севастополе прошел знаковый митинг

 Новости за день