Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Сегодня в российском Челябинске открывается XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это двухдневное мероприятие пройдет на самом высоком уровне. В Челябинске ждут Путина и Назарбаева. Местная пресса мобилизовала краеведов, и с их помощью увлеченно «обсасывает» предыдущий опыт приема высочайших особ, начиная от императора Александра І. В этот раз, вопреки всем правилам секретности, одно из запланированных выездных мероприятий с участием обоих президентов было оглашено заранее – Путин и Назарбаев посетят Аркаим, четырехтысячелетней давности городище в Челябинской области. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Андрей Плахонин.
Он отмечает, что на первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего особенного, но Аркаим занимает важное место в современной, в том числе и официальной, российской исторической мифологии. Если коротко, это такое себе российское Триполье, как считают в России, чуть ли не прародина индоевропейцев, в частности индоиранцев – «арийцев». Этот вывод был сделан на том основании, что в ходе исследования у населения городища была выявлена гаплогруппа R1a1, среди прочих народов характерная и для древних индоевропейцев. Аркаим только одно из многих десятков внешне сходных городищ, разбросанных на территории нескольких областей России и Казахстана, получившей название «Страна городов», или еще громче «Волго-уральского очага культурогенеза». Впрочем, даже часть российских археологов считает подобные наименования в лучшем случае метафорой – подавляющее число городищ, выявленных методом аэрофотосъемки, до сих пор не исследовалось. Ну, а называть их прародиной индоевропейцев или арийцев еще меньше оснований.
Плахонин рассказывает, что еще в первый визит Владимира Путина в Аркаим эта тема широко освещалась российской прессой в том свете, что после находки Аркаима «больше не актуален Киев с его идеей о том, что это матерь городов русских». Так что, неспроста Путин везет Назарбаева в Аркаим. С оглядкой на то, что, пусть осторожно, шаг за шагом, но целенаправленно Казахстан отдаляется от своего северного соседа, что только накануне там отказались от кириллицы, этот визит имеет целью лишний раз показать Назарбаеву, что в этом соседнем с Северным Казахстаном регионе Россия и ее «Русский мир» имеет свои места исторической памяти, датируемые несколькими тысячелетиями. Ну, а, что некоторые казахские племена - та же одна из самых многочисленных казахских родоплеменных групп, аргыны - имеют очень схожий набор хромосом с древним населением Аркаима, ну кому это в России интересно. Сказано же, что жители Аркаима были «арийцы», значит весь регион, включая Северный Казахстан, «Русский мир», у них этих «матерей городов русских» и «городов русской боевой славы» везде понатыкано.