Блогер: один народ, кажете? Та нічого подібного!

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За словами блогера Катерини Золотарьової, все ще можна почути байки про те, що українці і росіяни буцімто «один народ». Але сьогодні ми ще раз переконались у тому, що у нас дуже мало спільного, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер нагадує, що рівно сто років тому, сьомого листопада 1917 року, у Російській імперії відбулось сороміцьке дійство, влаштоване численними «шариковими», які вирішили бунтувати. Як результат – за масової підтримки населення їм вдалось своїми брудними і кривавими діями повалити діючу владу. Століття потому, сьомого листопада 2017 року, у Російській Федерації відбулось сороміцьке дійство, влаштоване численними нащадками «шарикових», які бунтували. У результаті, за масової підтримки населення, їм вдалось своїми божевільними діями схвалити повалення діючої влади.Сторіччя потому, сьомого листопада 2017 року, в Україні теж відбулось сороміцьке дійство, влаштоване нечисленними нащадками «шарикових», які бунтували колись у Російській імперії. Як результат, за нульової підтримки населення вони своїми жалюгідними діями спромоглись лише зміцнити позиції діючої влади. Ви кажете, «один народ»? Нічого подібного! – переконана блогер.