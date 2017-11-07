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Бабченко: борешся за «руський мир»? Ось закономірний результат

Бабченко: борешся за «руський мир»? Ось закономірний результат
За словами російського журналіста Аркадія Бабченка, вже давно відомо, що сподіватись на винагороду чи на подяку з боку Російської Федерації немає ніякого сенсу – Кремль просто використовує людей, а потім про них забуває. Ще одну таку історію журналіст розповів на власному Фейсбук, - інформує replyua.net.

Так, блогер повідомляє, що в Єкатеринбурзі було затримано нацбола Ігоря Щуку. Чоловіку інкримінують спробу підпалити пам’ятник Єльцину і називають такі дії вандалізмом. Бабченко згадує, що був дуже добре знайомий зі Щукою. Останній родом з Білорусі, активно долучався до всіх протестних акцій. Свого часу його навіть впіймали і депортували до Білорусі, де він мав потрапити в армію. Але віддавати борг батьківщині Щука категорично не хотів, тому симулював низку хвороб – від туберкульозу до психічних розладів. Зрештою, через останні його і комісували.

Хвороби і пацифізм не перешкодили Щуці поїхати на Донбас будувати «руський мир». Там він протримався доволі довго у якості командира якогось «міліцейського відділення» у Луганську. Потім такі персонажі перестали бути потрібними, і Щука поїхав звідти. Тепер атифашист-пацифіст, звільнений з армії через психічний розлад, командир відділення терористів, буде запроторений до в’язниці на теренах «руського миру», за який він так палко воював, слугами режиму, пліч-о-пліч з якими він вбивав українців. Ну що ж, недарма кажуть, що життя - найкращий сценарист. Російська батьківщина тебе кине, синку, - наголошує Бабченко.
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