Як помітив блогер Олексій Голобуцький, у США більше немає зачарування Російською Федерацією, є лише настороженість і недовіра, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, розміщений у соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що напередодні молодий чоловік розстріляв двадцять шість прихожан бабтистської церкви у Техасі. Звісно, такий жахливий теракт відразу викликав море фейків і домислів, які миттєво розійшлись мережею. Практично одночасно з’явилось дві версії: «було виявлено зв’язки терориста з антифа» та «нападник був членом ІРА». Ірландську версію відкинули у перший же момент – її навіть ніхто не цитує.
А от версія з антифа отримала підтримку. При цьому варто зауважити, що їх у США фінансує Кремль, і щонайменше 340 тисяч американців підписались під петицією з вимогою визнати їх терористами і заборонити. Цей факт промовисто свідчить, що американське суспільство остаточно мобілізувалось проти російської загрози. Романтика «російських друзів» канула в лету, і переважна більшість американців знову вважають, що Кремль є загрозою №1. Відтепер американці визнали, що росіяни здатні на вбивства, шпіонаж, обман та інші пакості – цьому, до речі, не мало посприяли результати розслідування, які доводять, що Кремль втручався у внутрішню політику США, - наголошує блогер.