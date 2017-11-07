валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Історик із США: «Не варто сидіти і чекати, що Росія розпадеться»

Історик із США: «Не варто сидіти і чекати, що Росія розпадеться»
На переконання історика зі Сполучених Штатів Америки Річарда Пайса, на сьогоднішній день не варто сподіватися, що Росія розпадеться, інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Експерт, зокрема, підкреслив, що у країнах бувшого СРСР населення мало цікавиться політичними питаннями – у тому числі, серед росіян таких лише в межах 15%, а решта 85% людей переймаються тільки приватним життям. Пайс додав, що аналогічна ситуація спостерігається і в Білорусі. У зв’язку з цим експерт скептично оцінює перспективу декомунізації цих країн.

«Я не знаю, як 15% населення можуть декомунізувати країну? Мова йде про питання політичної культури, яка, власне кажучи, відсутня у східноєвропейських країнах і змінити це вкрай важко», - констатує Пайс.

За його словами, комунізм припинив своє існування, та й людям не потрібно нічого, крім власного особистого життя. Вести мову про зміни, додав Річард Пайс, можна буде тільки після того, коли люди почнуть цікавитися політикою і зрозуміють, що це впливає на їхнє життя. У той же час, на питання про те, чи вдасться колишнім колоніям Кремля стати вільними після розпаду Росії, історик зазначив, що наразі немає причин, щоб ця країна розпалася.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки

Последние новости

Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии

Из-за измены мужа жена взяла в «заложники» целый самолет

Бабченко: борешся за «руський мир»? Ось закономірний результат

Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт

Експерт: США остаточно мобілізувались проти російської загрози

Дуда дав пораду Порошенкові щодо українських високопосадовців з «антипольськими поглядами»

Манафорт в Україні весь час працював на Росію – експерт

Саакашвілі анонсував оприлюднення плану «остаточної перемоги»

Из Деревянко получился плохой актер – «Михомайдан» высмеяли в социальных сетях

Історик із США: «Не варто сидіти і чекати, що Росія розпадеться»

Сепаратист Юдаев, амнистированный судом, объявлен в розыск

Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Політолог: «Наметові містечка біля ВР – це лише інструмент для піару політиків»

Аваков объяснил, зачем введено ограничение въездов в столицу Украины

Ученые нашли в космосе точку для зарождения новой жизни

Журналист: «Трампу не до стрельбы, он поехал в Азию отведать суши и экзотической лапши»

Путин стал причиной реорганизации командной структуры НАТО

Дипломат: «Когда Польша и Украина начинают враждовать, они терпят поражение от России»

Три украинские области стали лидерами по потреблению солнечной энергии

Эксперт: «Россия собирается создать крупный геополитический союз с Израилем»

 Новости за день