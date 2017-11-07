Історик із США: «Не варто сидіти і чекати, що Росія розпадеться»

На переконання історика зі Сполучених Штатів Америки Річарда Пайса, на сьогоднішній день не варто сподіватися, що Росія розпадеться, інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Експерт, зокрема, підкреслив, що у країнах бувшого СРСР населення мало цікавиться політичними питаннями – у тому числі, серед росіян таких лише в межах 15%, а решта 85% людей переймаються тільки приватним життям. Пайс додав, що аналогічна ситуація спостерігається і в Білорусі. У зв’язку з цим експерт скептично оцінює перспективу декомунізації цих країн.
«Я не знаю, як 15% населення можуть декомунізувати країну? Мова йде про питання політичної культури, яка, власне кажучи, відсутня у східноєвропейських країнах і змінити це вкрай важко», - констатує Пайс.
За його словами, комунізм припинив своє існування, та й людям не потрібно нічого, крім власного особистого життя. Вести мову про зміни, додав Річард Пайс, можна буде тільки після того, коли люди почнуть цікавитися політикою і зрозуміють, що це впливає на їхнє життя. У той же час, на питання про те, чи вдасться колишнім колоніям Кремля стати вільними після розпаду Росії, історик зазначив, що наразі немає причин, щоб ця країна розпалася.