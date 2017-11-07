валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Лавров обвинил США во влиянии на военную реформу в Украине

Лавров обвинил США во влиянии на военную реформу в Украине
Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что власти Соединенных Штатов принимают решение о том, каким образом в Украине нужно проводить реформы. Как передает replyua.net, информацию соответствующего содержания распространили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«Недавно просочились сведения о том, что в Верховной Раде готовится к обсуждению пакет законов о реформировании Вооруженных сил. Все вопросы о том, каким должно быть содержание этих реформ, какие проекты закона этого пакета могут быть поддержаны, а какие должны быть отложены в сторону, решаются в личных контактах Посла США с руководством Верховной Рады», — сказал российский министр. Кроме того, глава российской дипломатии добавил, что в Североатлантическом альянсе все делают для того, чтобы военная реформа в Украине затянулась.

Не так давно Сергей Лавров предложил расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Со слов министра, представители данной организации должны наблюдать за тем, как украинская власть соблюдает права части населения, для которой родным языком является русский.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
06 ноя 2017
8156

Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Як зазначає журналіст Айдер Муждабаєв, є речі, які у цивілізованому суспільстві недопустимі і завжди будуть викликати відторгнення у мислячих людей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Убийство Окуевой: найден автомат с ДНК киллера, - Геращенко

Политолог: график Тимошенко подчиняется не политическому, а медицинском календарю

Фемида отпустила на свободу лидера антимайдана в Харькове

В США проводят испытание беспилотного вертолета

Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ

Депутаты ВР поддержали отмену налогообложения отечественного кинематографа

Лавров обвинил США во влиянии на военную реформу в Украине

Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»

Вятрович назвал шантажом возможный запрет въезда в Польшу

Членство Украины в НАТО: Столтенберг выступил с утешительным прогнозом

Финансист: НБУ поднял ставку не потому, что сейчас растут цены на товары, а потому что повысились ожидания инфляции в будущем

Романенко: наши мучения зря не прошли – посмотрите на Запад

Эксперт: как оказывается, в зоне комфорта у нас не только власть

Климкин прокомментировал представленный в ЕС «план Маршалла для Украины»

В Крыму растет количество политических узников Кремля

Волонтер: у Саакашвили есть программа построения рая в Украине за 70 дней

Российский суд оставил под стражей украинца Павла Гриба

Каждый год в Украине прекращается работа около сотни предприятий – Минэкономразвития

Из-за публикации в журнале провокации о Крыме во Франции разгорается дипскандал

 Новости за день