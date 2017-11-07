Лавров обвинил США во влиянии на военную реформу в Украине

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что власти Соединенных Штатов принимают решение о том, каким образом в Украине нужно проводить реформы. Как передает replyua.net, информацию соответствующего содержания распространили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
«Недавно просочились сведения о том, что в Верховной Раде готовится к обсуждению пакет законов о реформировании Вооруженных сил. Все вопросы о том, каким должно быть содержание этих реформ, какие проекты закона этого пакета могут быть поддержаны, а какие должны быть отложены в сторону, решаются в личных контактах Посла США с руководством Верховной Рады», — сказал российский министр. Кроме того, глава российской дипломатии добавил, что в Североатлантическом альянсе все делают для того, чтобы военная реформа в Украине затянулась.
Не так давно Сергей Лавров предложил расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Со слов министра, представители данной организации должны наблюдать за тем, как украинская власть соблюдает права части населения, для которой родным языком является русский.